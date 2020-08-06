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    06 августа 2020, 11:51

    Стилист оценил стоимость образов адвокатов на суде по делу Ефремова

    Полина Петрова

    Стилист Ильшат Мифтахов оценил стоимость образов адвокатов на суде по делу актера Михаила Ефремова. По его словам, защитник артиста Эльман Пашаев и адвокат потерпевших Александр Добровинский не жалеют денег на гардероб.

    Специалист отметил, что Добровинскому присуща свободная артистичная манера одеваться, пишет Life.

    «Его стиль яркий, индивидуальный. Сочетание белого и темно-синего безупречно. Алый воротничок рубашки добавляет „теплоты“ образу», — уточнил эксперт.

    Мифтахов заметил, что в свой образ для суда знаменитый защитник добавил легкомыслия и самоиронии. Для этого он выбрал кепку в клетку и стильные мокасины. Также стилист отметил отлично подобранные очки юриста. Он подытожил, что стоимость образа обошлась адвокату примерно в 10 тысяч долларов.

    К образу второго защитника эксперт оказался равнодушен. Специалист заявил, что Пашаев напоминает ему партийного чиновника из прошлого века. Вместе с тем его одежда тоже от элитных брендов и стоит больших денег. Мифтахов считает, что, на одежду для заседания мужчина потратил не менее семи тысяч долларов.

    5 августа в Пресненском суде столицы началось слушание по делу Ефремова. 8 июня актер в состоянии алкогольного опьянения двигался по Смоленской площади за рулем своей иномарки. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова, который погиб от полученных травм. Ефремова отправили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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