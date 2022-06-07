Стилист Ольга Ким рассказала о трендах этого лета

Современная мода черпает вдохновение из прошлых десятилетий, в основном это 1990-е и 2000-е годы. Что будет в тренде этим летом, Lenta.ru рассказала стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким.

Оверсайз из 90-х по-прежнему в моде. Из 2000-х годов вернулась экстремально низкая посадка брюк. При этом широкие брюки-палаццо по-прежнему актуальны. Также в тренде различные интересные вырезы, которые могут присутствовать на топах и платьях не только в зоне декольте, но и на талии и даже на боках.

«Если говорить о брюках, очень актуальны брюки палаццо — широкие прямо от бедра. По юбкам актуальная длина — мини. Очень актуальны юбки со складками, плиссировкой — тоже длины мини, так сказать, юбки американской школьницы. Такие очень классно носить со свитшотами, можно дополнить кедами с носочками, чтобы полностью обыграть этот стиль. Будут актуальны и юбки макси — прямо по щиколотку, это зарождающийся тренд», — рассказала стилист.

По-прежнему в моде массивная обувь на толстой подошве, также актуальны объемные элементы, например, дутые ремешки на обуви. Грубоватые «дедушкины» сандалии тоже не выходят из моды который год, особенно интересно они будут смотреться с легкими воздушными платьями, считает стилист.