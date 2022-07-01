Стилист Ольга Ким рассказала, как выглядеть модно в жару

Одежду в жару лучше выбирать свободную, не прилегающую к телу, и сделанную из натуральных тканей — в такой одежде будет менее жарко, а смотреться она будет актуально. Об этом NEWS.ru рассказала стилист Ольга Ким.

Лучше отдавать предпочтение натуральным тканям: льну, хлопку или шелку, также подойдет вискоза, допустимо небольшое количество полиэстера в составе.

«Например, отличный вариант — свободное платье, которое мало прикасается к телу, если вы готовы к расслабленным образам. Сейчас еще очень актуальный вариант — костюмы с рубашкой. Это могут быть либо свободно струящиеся брюки и такая же свободная рубашка, либо это шорты с рубашкой с короткими рукавами. Это тоже очень актуально сейчас», — рассказала стилист.

Более комфортной в жаркую погоду будет светлая одежда, например, белая или цвета слоновой кости, а также пастельно-светлая цветовая гамма: светло-зеленый, светло-желтый, голубой, розовый.