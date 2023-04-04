Общество 04 апреля 2023, 15:29 Стилист Ольга Ким назвала вещи, которые обязательно должны быть в женском гардеробе весной freepik

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Женский гардероб этой весной совершенно нельзя представить без нескольких вещей: длинного пальто или тренча, кроссовок и туфель Мэри Джейн. Об этом News.ru рассказала стилист Ольга Ким.

По ее словам, в тренде в сезоне еще и бомберы и худи, которые подойдут для любительниц спортивного стиля. Также не теряют своей актуальности свободные или прямые джинсы.

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«Обязательно должно быть пальто в длине миди или макси, тренч. Если предпочитаете спортивный стиль, можно выбрать легкую парку свободного кроя или бомбер», — рассказала Ольга Ким.

Она добавила также, что для деловой встречи стоит подобрать костюм в мужском стиле. Можно комбинировать брюки, джемпера и жакеты. Идеально дополнит образ спортивная обувь в стиле ретро. Это могут быть кеды или кроссовки.

Еще один актуальный тренд весны — туфли Мэри Джейн. Это обувь с ремешком без каблука. Выбор стоит сделать в пользу моделей с массивной толстой подошвой.

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