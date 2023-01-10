Общество 10 января 2023, 17:57 Стилист Ольга Денега рассказала о модных тенденциях зимы

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Этой зимой в моду возвращаются элементы в 1960-х и 1990-х, но переосмысленные с точки зрения современных реалий. Об этом Lenta.ru рассказала стилист, fashion-эксперт Ольга Денега.

Она отметила, что среди верхней одежды наиболее актуальным вариантом будут пальто и шубы из искусственного меха, а также теплые стеганые пуховики. Не сдают позиции и разнообразные дубленки. Сочетать их можно с шапками и шарфами крупной вязки.

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Что касается цветов, то в этом сезоне акценты делают как на пастельные тона, так и на яркие.

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«Из нежных особенно актуальны пыльно-розовый, camel и светло-голубой, а из насыщенных стоит присмотреться к фуксии, красному, неоновому оранжевому и изумрудному. Анималистичный принт также возвращается в тренды этой зимой», — рассказала Ольга Денега.

Что касается обуви, то выбор лучше сделать в пользу грубых ботинок на массивной подошве. Также, как отмечает сайт kp.ru, в моду вернулись сапоги-дутики.