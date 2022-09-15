Стилист назвал самые модные оттенки волос этой осенью | 360°

Общество 15 сентября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Стилист назвал самые модные оттенки волос этой осенью Стилист Минаева: этой осенью в моде все оттенки черного Unsplash

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Стилист Наталья Минаева перечислила самые актуальные оттенки волос для брюнеток, блондинок и рыжих. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«Самый яркий и концептуальный цвет сезона — черный. Все оттенки черного: черно- фиолетовый, иссиня-черный и графитово-черный», — рассказала эксперт.

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Она пояснила, что этот вариант отлично подойдет брюнеткам. Кроме того, можно обрезать короткую рваную челку, которая будет хорошо сочетаться с перечисленными цветами.

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Для блондинок в моде все оттенки золотого. Они будут выгодно смотреться с теплым тоном кожи, зелеными и карими глазами.

Самый актуальный вариант рыжего — с розовым оттенком. Если цвет яркий, то лучше выбрать ровный, без переходов и растяжек, заключил Минаева.

Также стилист Лисовец рассказал, что в одежде сейчас в моде небольшая небрежность. Не стоит слишком тщательно продумывать образ и подбирать по вещи друг к другу. Лучше поэксперементировать и попробовать сочетать между собой совершенно разные фактуры тканей, цвета и фасоны, подчеркнул стилист.

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