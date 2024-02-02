02 февраля 2024, 11:51
Стилист Мельник рассказала, что цвет года Peach Fuzz подходит лишь смуглой коже
Определенный институтом цвета Pantone главный оттенок года Peach Fuzz, или «персиковый пушок», подходит в одежде далеко не всем. Об этом Life рассказала стилист и дизайнер Елена Мельник.
По ее словам, цвет этот сам по себе сложный и требует определенной «подложки». Хорошо смотрится он лишь на смуглой коже. Слишком темную же «персиковый пушок» сделает желтоватой, а на бледной — подчеркнет любые неровности и несовершенные детали.
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«Поэтому полностью менять гардероб каждый год точно не стоит, так же как и скупать одежду „модного“ в этом году цвета. Может случиться так, что Peach Fuzz вам точно не подойдет», —посоветовала Елена Мельник.
Красота
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