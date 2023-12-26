Общество 26 декабря 2023, 17:50 Стилист Медведева: не стоит делать стрижку 31 декабря

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В последний день года лучше всего отказаться от идеи обновить образ с помощью новой стрижки. Об этом сообщила стилист Юлия Медведева в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, главное в новогоднюю ночь — чувствовать себя уверенной в своей красоте. Если что-то пойдет не так и новая прическа не понравится, то главный праздник года будет испорчен, сообщил«ФедералПресс».

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Посещать стилистов 31 декабря можно, но лучше всего в этот день ограничиться прическами и укладками, отметила Медведева.