Стилист Марина Рысева рассказала об актуальных моделях джинсов

Этим летом лучше выбирать светлые джинсы с расслабленным силуэтом. Об этом «Газете.ru» рассказала персональный стилист Марина Рысева.

«Летом у нас есть возможность носить больше светлых вещей, этим просто необходимо пользоваться и сделать упор на молочные или белые джинсы в расслабленном прямом силуэте, а также в голубом и синем без акцентных потертостей», — посоветовала стилист.

В моде будут джинсы карго — с большим количеством накладных карманов. А также бэгги — широкие по всей длине модели.

«Выбирать можно любые, главное — это хорошо сидящий силуэт и правильное расположение задних карманов», — сказала Рысева.

С закрытием зарубежных брендов многие находятся в растерянности и не понимают, где покупать одежду. Однако актуальные модели джинсов, по словам стилиста, можно купить у многих российских брендов — в частности, 12storeez, Selected, 2mood, Present&Simple, Chaika, WOS, SHU, Love Republic, Lime.