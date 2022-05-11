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    11 мая 2022, 12:49

    Стилист Манукова рассказала о самых актуальных моделях кроссовок на все времена

    Оксана Лавнюженко

    Российский стилист и модный эксперт интернет-магазина одежды и обуви Lamoda Юлия Манукова рассказала россиянам, какие модели кроссовок никогда не выходят из моды. Об этом написала Lenta.ru.

    Стилист Манукова рассказала о самых актуальных моделях кроссовок на все времена

    По словам эксперта, можно смело покупать модель Stan Smith от Adidas, поскольку она остается востребованной от поколения к поколению.

    «Stan Smith обожают все: от студентов до знаменитостей. Впервые модель увидела свет в 1965 году, так что можно считать, что она переходит из поколения в поколение и не надоедает. Бренд время от времени меняет дизайн, но белоснежная классика всегда в наличии», — сообщила стилист.

    Также Манукова отметила кроссовки Nike Air Max 90, New Balance 327, Reebok Classic Leather и Puma Suede.

    Обновленная модель Suede от Puma, на взгляд эксперта, объединяет в себе еще одно десятилетие — легендарные 1990-е. Это хорошо прослеживается по массивной подошве этих кроссовок, заключила Манукова.