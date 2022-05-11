Стилист Манукова рассказала о самых актуальных моделях кроссовок на все времена

Российский стилист и модный эксперт интернет-магазина одежды и обуви Lamoda Юлия Манукова рассказала россиянам, какие модели кроссовок никогда не выходят из моды. Об этом написала Lenta.ru.

По словам эксперта, можно смело покупать модель Stan Smith от Adidas, поскольку она остается востребованной от поколения к поколению.

«Stan Smith обожают все: от студентов до знаменитостей. Впервые модель увидела свет в 1965 году, так что можно считать, что она переходит из поколения в поколение и не надоедает. Бренд время от времени меняет дизайн, но белоснежная классика всегда в наличии», — сообщила стилист.

Также Манукова отметила кроссовки Nike Air Max 90, New Balance 327, Reebok Classic Leather и Puma Suede.

Обновленная модель Suede от Puma, на взгляд эксперта, объединяет в себе еще одно десятилетие — легендарные 1990-е. Это хорошо прослеживается по массивной подошве этих кроссовок, заключила Манукова.