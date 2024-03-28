Общество 28 марта 2024, 14:34 Стилист Манукова рассказала, что в весеннем сезоне будут актуальны платья-рубашки с туфлями на плоском ходу

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Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова в беседе с «Известиям» перечислила модные тренды весеннего сезона — 2024. Стилист порекомендовала женщинам присмотреться к платьям-рубашкам и туфлям на плоском ходу.

«А еще платья-рубашки любят многослойность: под низ подойдет белая футболка или водолазка, сверху — костюмный жилет или блейзер. Банты и рюши — романтичность зашкаливает», — добавила она.

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В моде останутся цветочные принты и прозрачные ткани. Модели платьев в пол можно смело надевать с изящными босоножками, и не только в театр. А маленькое черное платье должно быть в гардеробе у каждой женщины, добавила Манукова.