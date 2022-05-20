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    20 мая 2022, 14:20

    Стилист Максин Эггенбергер назвала цвета, которые делают образ дороже

    Полина Гребенщикова

    Используя правильные цвета в одежде, можно сделать образ визуально дороже. Об этом рассказала модный редактор сайта Who What Wear Максин Эггенбергер. Советами эксперта поделилось издание «Профиль».

    Стилист Максин Эггенбергер назвала цвета, которые делают образ дороже

    Наиболее благородно выглядит сочетание черного и белого цветов. Если хочется яркости, можно сочетать оранжевый цвет с серыми оттенками. Также «дорого» выглядят бежевые оттенки, особенно в сочетании с темно-синими. Беспроигрышный вариант — это монохромные образы. Создавая их, нужно следить, чтобы вещи были одного оттенка. Коричневый цвет можно сочетать с золотыми вставками — например, в аксессуарах и украшениях. Также следует обратить внимание на сочетание красных и розовых вещей, сочетание желтого и голубого тоже выглядит интересно и свежо, написало ИА Nation News.

    Есть и такие сочетания цветов, которые «дешевят» образ. По мнению Эггенбергер, это черный с фуксией, фиолетовый с желтым, а также зеленый с красным.