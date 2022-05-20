Стилист Максин Эггенбергер назвала цвета, которые делают образ дороже

Используя правильные цвета в одежде, можно сделать образ визуально дороже. Об этом рассказала модный редактор сайта Who What Wear Максин Эггенбергер. Советами эксперта поделилось издание «Профиль».

Наиболее благородно выглядит сочетание черного и белого цветов. Если хочется яркости, можно сочетать оранжевый цвет с серыми оттенками. Также «дорого» выглядят бежевые оттенки, особенно в сочетании с темно-синими. Беспроигрышный вариант — это монохромные образы. Создавая их, нужно следить, чтобы вещи были одного оттенка. Коричневый цвет можно сочетать с золотыми вставками — например, в аксессуарах и украшениях. Также следует обратить внимание на сочетание красных и розовых вещей, сочетание желтого и голубого тоже выглядит интересно и свежо, написало ИА Nation News.

Есть и такие сочетания цветов, которые «дешевят» образ. По мнению Эггенбергер, это черный с фуксией, фиолетовый с желтым, а также зеленый с красным.