Общество 26 февраля 2024, 15:37 Стилист Ломкова назвала парфюмерию отличным подарком на 8 Марта

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Парфюмерия считается отличным подарком для женщины на 8 Марта. Однако здесь важно учитывать востребованность ароматов и индивидуальные предпочтения, сообщила стилист Дарья Ломкова в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, в этом году актуальны цитрусовые ароматы: свежие и энергичные, включающие лимон, апельсин и грейпфрут. Также стоит обратить внимание на цветочные, древесные, морские и ориентальные запахи.

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«Прежде чем дарить такой подарок, следует узнать, какие ароматы нравятся человеку, или стоит посмотреть, какие парфюмы он уже использует, чтобы избежать неловкой ситуации», — отметила Ломкова.