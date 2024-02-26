26 февраля 2024, 15:37
Стилист Ломкова назвала парфюмерию отличным подарком на 8 Марта
Парфюмерия считается отличным подарком для женщины на 8 Марта. Однако здесь важно учитывать востребованность ароматов и индивидуальные предпочтения, сообщила стилист Дарья Ломкова в беседе с РИАМО.
По словам эксперта, в этом году актуальны цитрусовые ароматы: свежие и энергичные, включающие лимон, апельсин и грейпфрут. Также стоит обратить внимание на цветочные, древесные, морские и ориентальные запахи.
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«Прежде чем дарить такой подарок, следует узнать, какие ароматы нравятся человеку, или стоит посмотреть, какие парфюмы он уже использует, чтобы избежать неловкой ситуации», — отметила Ломкова.
8 Марта
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