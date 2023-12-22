Общество 22 декабря 2023, 13:46 Стилист Лисовец заявил, что нарощенные ресницы и обтягивающие джинсы говорят об отсутствии вкуса у женщины

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Есть несколько деталей, которые потеряли свою актуальность и выдают в женщине отсутствие вкуса. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на стилиста Влада Лисовца.

Стилист объяснил, что сейчас существует тренд на естественность, поэтому нарощенные ресницы или излишне графичные брови портят образ. Также стоит внимательно собирать гардероб. В нем не должно быть приталенной верхней одежды, обтягивающих джинс и рукавов-фонариков.

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