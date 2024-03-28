Общество 28 марта 2024, 15:01 Стилист Лисовец: в весеннем сезоне будет актуальна кожаная одежда, кожаные плащи, пиджаки, юбки

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Российский стилист Влад Лисовец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что в текущем весеннем сезоне будут актуальны вещи из кожи. Это могут быть плащи, пиджаки, юбки.

Он призвал обратить внимание на элегантную обувь и повернуться в сторону женственности.

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«Плечи могут оставаться все равно большими, но уже ближе к талии, все-таки силуэт более приталенный, более облегающий», — процитировал RT Лисовца.

Мужчинам он посоветовал отказаться от толстовок, а сделать выбор в пользу пиджаков и прямых брюк.