Общество 23 января 2023, 18:41 Стилист Лисовец рассказал о трендах в одежде на весну и лето Стилист Влад Лисовец: вареные джинсы станут трендом этой весны и лета РИА «Новости»

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Многие россияне начинают заранее продумывать свой гардероб на ближайшие сезоны. Об одежде, которая будет особо актуальна весной и летом этого года, сообщил стилист Влад Лисовец, передал сайт argumenti.ru.

По словам модного эксперта, особую популярность набирает одежда в пол из полупрозрачных тканей. Также в тренды вновь вернется плиссированная и «мятая» ткань, которая будет актуальна даже для сумок. Кроме того, для различных аксессуаров будут характерны вязаные и плетеные элементы.

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Как сообщило РИА ФАН, модникам стоит подумать о покупке мятого кожаного пиджака в сезоне весна-лето, такое приобретение можно считать настоящей победой, подчеркнул Лисовец.

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Он также добавил, что трендом весны и лета будут вареные джинсы и открытые плечи.