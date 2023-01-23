23 января 2023, 18:41
Стилист Лисовец рассказал о трендах в одежде на весну и лето
Стилист Влад Лисовец: вареные джинсы станут трендом этой весны и лета
Многие россияне начинают заранее продумывать свой гардероб на ближайшие сезоны. Об одежде, которая будет особо актуальна весной и летом этого года, сообщил стилист Влад Лисовец, передал сайт argumenti.ru.
По словам модного эксперта, особую популярность набирает одежда в пол из полупрозрачных тканей. Также в тренды вновь вернется плиссированная и «мятая» ткань, которая будет актуальна даже для сумок. Кроме того, для различных аксессуаров будут характерны вязаные и плетеные элементы.
Реклама
Как сообщило РИА ФАН, модникам стоит подумать о покупке мятого кожаного пиджака в сезоне весна-лето, такое приобретение можно считать настоящей победой, подчеркнул Лисовец.
Реклама
Он также добавил, что трендом весны и лета будут вареные джинсы и открытые плечи.
Мода
Одежда
Реклама
Реклама