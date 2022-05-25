Стилист Лисовец рассказал о модных сочетаниях на холодную весну

Стилист Владислав Лисовец рассказал, как можно сочетать одежду для холодной весны. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он отметил, что прежде всего стоит ориентироваться на свой комфорт. Можно смело выбирать многослойные образы с несочетаемыми, на первый взгляд, вещами, например, летними и зимними. Это именно то, что сейчас в моде.

«Летом мы, к сожалению, кроме футболок ничего носить не можем, потому что жарко, а как раз таки осень и весна дает возможность миксовать и добавлять что-то интересное в гардероб», — рассказал стилист.

Лисовец отметил, что актуальны вещи из кожзаменителя. Неважно, какие именно: и брюки, и куртки, и обувь. Можно добавить в гардероб водолазок, тоже из любого материала. Подойдут и трикотажные, и шерстяные, и синтетические. Кроме того, вместо брюк отлично будут смотреться плотные колготки.

«Их можно сочетать с ботфортами или грубыми ботинками и мини юбкой. Даже если юбка очень короткая, вы не будете выглядеть вульгарно», — уверен Лисовец.