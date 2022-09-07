Стилист Лисовец рассказал о главных трендах осени | 360°

Общество 07 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Стилист Лисовец рассказал о главных трендах осени Стилист Владислав Лисовец посоветовал не подбирать образ по цветам

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Россияне часто стараются тщательно подобрать образ по цветам или по тканям, однако такие действия являются ошибкой. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал стилист Владислав Лисовец.

По словам эксперта, современная мода приветствует небрежность в образах.

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«Я бы порекомендовал не продумывать свой образ — это, наверное, было самым правильным советом для россиян. Потому что у нас очень любят подбирать все бежевое под бежевое, нежно-голубое под нежно-розовое и так далее. А так как тренд сейчас немного сумасшедший, очень свободный и местами неряшливый, то можно быть более раскованными в выборе луков», — сказал Лисовец.

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Он посоветовал модникам и модницам рисковать и допускать в образе одежду из разных тканей и фасонов.

«Миксуйте цвета и фактуры, не бойтесь вообще ничего. Сегодня мода разрешает и шерстяные ткани с летними тканями миксовать, и прозрачные гипюровые ткани с вязаными. Все это спокойно дополняет друг друга», — резюмировал стилист.

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