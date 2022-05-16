Стилист Лисовец рассказал, какие вещи будут в тренде этим летом

Российский стилист Влад Лисовец перечислил самые трендовые вещи в предстоящем летнем сезоне. Об этом написала Lenta.ru.

По словам эксперта, хитами этого лета станут громоздкая обувь и громоздкие очки.

«Это либо очень крупные большие очки разной формы квадратные, закругленные, овальные. Прямо громоздкие, тяжелые, на пол-лица. Либо это громоздкая обувь», — сказал он.

Также Лисовец отметил, что остаются востребованными остроносые казаки и туфли на платформе и с большим каблуком.

По словам другого стилиста Владимира Казаряна, в летнем сезоне-2022 набирают популярность джинсы с небольшими разрезами спереди или по бокам в их нижней части. Такие модели будут хорошо смотреться со спортивной обувью, а также с туфлями с открытым носом.

В свою очередь стилист Екатерина Богданова посоветовала присмотреться к удобной и универсальной обуви с минимальным количеством принтов и декоративных деталей.