Стилист Лисовец рассказал, как ухаживать за собой во время карантина

По словам стилиста, он «за то, чтобы люди даже дома выглядели симпатично и одевались в красивую одежду», и важно «конечно же, обязательно следить за собой, за волосами».

Лисовец считает, что совершенно не обязательно наносить яркий макияж, чтобы хорошо выглядеть.

«Лицо-то может быть чистым, эта тенденция в принципе давно уже: в Москве девушки ходят без макияжа, и я это приветствую. Но чуть-чуть подвести брови, сделать ярче ресницы, сделать так, чтобы волосы лежали хорошо», — пояснил он.

По словам стилиста, «нужно для себя попробовать пожить сейчас».