Стилист Лисовец рассказал, как ухаживать за собой во время карантина
Стилист Влад Лисовец посоветовал женщинам отдохнуть от макияжа во время карантина, но не переставать ухаживать за собой. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам стилиста, он «за то, чтобы люди даже дома выглядели симпатично и одевались в красивую одежду», и важно «конечно же, обязательно следить за собой, за волосами».
Лисовец считает, что совершенно не обязательно наносить яркий макияж, чтобы хорошо выглядеть.
«Лицо-то может быть чистым, эта тенденция в принципе давно уже: в Москве девушки ходят без макияжа, и я это приветствую. Но чуть-чуть подвести брови, сделать ярче ресницы, сделать так, чтобы волосы лежали хорошо», — пояснил он.
По словам стилиста, «нужно для себя попробовать пожить сейчас».