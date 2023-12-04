04 декабря 2023, 12:09
Стилист Лисовец посоветовал женщинам не надевать облегающие платья на корпоратив
Женщинам следует воздержаться от облегающих нарядов и платьев на корпоративах. В первую очередь, одежда должна быть красивой и удобной, сообщил стилист Влад Лисовец сайту радиостанции «Говорит Москва».
По словам модного эксперта, в супероблегающей одежде невозможно веселиться, поэтому предпочтение стоит отдать удобным нарядам. Если же женщина не собирается танцевать на празднике, то в таком случае можно надеть платье в пол.
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Лисовец также посоветовал не делать «жестких» причесок, которые только старят и прибавляют лет, сообщило Utro.ru.
Мода
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