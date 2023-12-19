Общество 19 декабря 2023, 16:19 Стилист Лисовец посоветовал отказаться от прозрачных нарядов на корпоративе

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Близится время новогодних корпоративов, в связи с чем стилист Влад Лисовец дал советы по выбору образов на мероприятие. Лучше отказаться от вульгарной одежды, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

«Чтобы до конца оставаться в достойном виде, стоит избегать мини и чересчур прозрачных нарядов. Все остальное абсолютно допустимо», — пояснил имиджмейкер.

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Он посоветовал выбирать наиболее удобные элементы гардероба. Однако стоит помнить, что на корпоративе каждый способен проявить истинный характер через свой образ, подчеркнул специалист.