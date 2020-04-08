    08 апреля 2020, 15:25

    Стилист Лисовец: после окончания карантина люди начнут приводить себя в порядок и носить яркую одежду

    Дарья Морозова

    Как только эпидемия коронавируса закончится, люди займутся своим внешним видом — уверен известный стилист Владислав Лисовец. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он считает, что «все люди переключатся, сто процентов, на волосы и косметологию, тренды по волосам, потому что все будут запущены, всем надо будет приводить себя в порядок».

    Также по его мнению, медицинские маски выйдут из моды, как только опасность минует.