Общество 27 ноября 2023, 14:19 Стилист Лисовец назвал шубы из искусственного меха трендом этой зимы

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Стилист Владислав Лисовец указал на неактуальность объемных пуховиков, отметив, что на смену им пришли шубы из искусственного меха. Об этом сообщил News.ru.

Также зимой 2024 года трендом станут пальто из грубой шерсти с подкладкой и большим воротником, добавил имиджмейкер. Он посоветовал выбирать вещи в клетку, полоску или с принтом.

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По словам специалиста, новые коллекции также будут отражать стиль на стыке 1980-90-х: утепленные кожаные плащи, дубленки и куртки.