Общество 30 мая 2023, 17:14 Стилист Лисовец назвал кантри-стиль трендом лета

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Летом стоит сделать акцент на максимуме открытого тела, а также купить вещи в кантри-стиле. Об этом News.ru рассказал стилист Владислав Лисовец.

По его словам, стоит обратить внимание на вязаные и льняные вещи, кружево, джинсовые ткани. Стилист посоветовал сочетать все это с тяжелой жесткой обувью, например, с ботинками.

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«Можно злоупотреблять аксессуарами, сейчас они делают основной акцент в образе: очки в стиле 2000-х, 70-х. Много всего плетеного: вязаные майки, жакеты, сумки, то есть такой кантри-стиль, деревенский. Это абсолютный тренд, все изо льна и кружева, соломенные шляпы, сумки, бейсболки. Все, что откидывает нас в деревню», — рассказал Владислав Лисовец.

Он добавил, что лучше отказаться от слишком ярких цветов в пользу приглушенных оттенков.

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