Общество 17 ноября 2022, 12:45 Стилист Ли назвала утепленный плащ самой модной верхней одеждой Unsplash

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Стилист Ли дала советы по выбору теплой верхней одежды. Утепленный плащ является стильным решением, сообщило издание «Ридус».

«Утепленный плащ опровергает утверждение, что красота требует жертв. Такая модель объединяет изящество и утонченность классического плаща с морозоустойчивостью пальто», — подчеркнула стилист.

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Она рекомендовала обращать внимание на модели, у которых в составе утеплителя содержится не менее 50% шерсти. В такой одежде будет комфортно при температуре до -5 градусов, уточнила Ли. По словам стилиста, лучше всего выбирать плащ классического цвета, который надолго останется актуальным. К таковым относятся черный, бежевый, шоколадный или оттенок хаки.

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Кроме того, для прохладной погоды подойдет куртка с синтепоновым наполнителем. Сейчас в моде модели оверсайз, уточнила стилист.

Важно обращать внимания на ткань изделия. Ли пояснила, что даже светлые материалы надолго сохранят чистоту цвета, если они качественные. Самыми актуальными оттенками в этом сезоне являются лиловый и лавандовый, заключил стилист.