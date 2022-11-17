17 ноября 2022, 12:45
Стилист Ли назвала утепленный плащ самой модной верхней одеждой
Стилист Ли дала советы по выбору теплой верхней одежды. Утепленный плащ является стильным решением, сообщило издание «Ридус».
«Утепленный плащ опровергает утверждение, что красота требует жертв. Такая модель объединяет изящество и утонченность классического плаща с морозоустойчивостью пальто», — подчеркнула стилист.
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Она рекомендовала обращать внимание на модели, у которых в составе утеплителя содержится не менее 50% шерсти. В такой одежде будет комфортно при температуре до -5 градусов, уточнила Ли. По словам стилиста, лучше всего выбирать плащ классического цвета, который надолго останется актуальным. К таковым относятся черный, бежевый, шоколадный или оттенок хаки.
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Кроме того, для прохладной погоды подойдет куртка с синтепоновым наполнителем. Сейчас в моде модели оверсайз, уточнила стилист.
Важно обращать внимания на ткань изделия. Ли пояснила, что даже светлые материалы надолго сохранят чистоту цвета, если они качественные. Самыми актуальными оттенками в этом сезоне являются лиловый и лавандовый, заключил стилист.
Мода
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