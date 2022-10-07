Стилист Ли назвала главные тренды этой осени | 360°

Общество 07 октября 2022, 18:28 Поделиться Telegram

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Viber Стилист Ли назвала главные тренды этой осени Стилист бренда DreamWhite Ли: осенью в моде будет многослойность и длина макси

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Этой осенью в тренде будет многослойность в одежде, а также длина макси юбок, платьев и верхней одежды. Об этом для сайта РИАМО рассказала стилист российского бренда одежды DreamWhite Ли.

«Один из главных трендов наступившей осени – это многослойность. Для создания такого образа подойдет верхняя одежда оверсайз. Куртки, пальто и даже плащи – все можно и нужно брать на пару размеров больше. Интересны те вещи, которые будто бы сняты с «мужского плеча». А вот модели, сидящие строго по фигуре, становятся менее актуальны», - рассказала стилист.

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Пальто, плащи, юбки и платья теперь актуальны в длине макси - они могут доходить до щиколоток или даже до пола. Такой фасон визуально удлиняет фигуру, делая обладательницу стройнее, отметила стилист.

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Короткие рукава плечевых изделий из моды уходят. Актуальны, наоборот, длинные акцентные рукава - например, расклешенные или воланы, рассказала специалист.

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