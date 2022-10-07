Стилист Ли назвала главные тренды этой осени | 360°

Все новости

Интересное

07 октября 2022, 19:20

Самый дорогой бриллиант в мире ушел с молотка

Подмосковье

07 октября 2022, 19:16

Лесопитомник Ивантеевки передал помещение в аренду Федерации Художественной гимнастики

Реклама

Происшествия

07 октября 2022, 19:15

Завершилось расследование по делу казанского стрелка Галявиева

Мир

07 октября 2022, 19:14

Минский тракторный завод рассказал про трактор для Путина

Власть

07 октября 2022, 19:13

СК Московской области подвел итоги работы за девять месяцев 2022 года

Власть

07 октября 2022, 19:11

Песков опроверг раскол в ближайшем окружении Путина

Эксклюзив

07 октября 2022, 18:58

ВСУ переняли тактику фашистов и жестоко расправляются с мирными жителями

Подмосковье

07 октября 2022, 18:57

Подмосковный семейный центр примет сирот Донбасса по просьбе губернатора Воробьева. Дети почувствуют себя дома

Подмосковье

07 октября 2022, 18:53

Мининвест Подмосковья: мобилизованные предприниматели смогут продлить срок использования грантов

Общество

07 октября 2022, 18:28

Стилист Ли назвала главные тренды этой осени

Стилист бренда DreamWhite Ли: осенью в моде будет многослойность и длина макси

Читать 360tv в

Этой осенью в тренде будет многослойность в одежде, а также длина макси юбок, платьев и верхней одежды. Об этом для сайта РИАМО рассказала стилист российского бренда одежды DreamWhite Ли.

«Один из главных трендов наступившей осени – это многослойность. Для создания такого образа подойдет верхняя одежда оверсайз. Куртки, пальто и даже плащи – все можно и нужно брать на пару размеров больше. Интересны те вещи, которые будто бы сняты с «мужского плеча». А вот модели, сидящие строго по фигуре, становятся менее актуальны», - рассказала стилист.

Реклама

Пальто, плащи, юбки и платья теперь актуальны в длине макси - они могут доходить до щиколоток или даже до пола. Такой фасон визуально удлиняет фигуру, делая обладательницу стройнее, отметила стилист.

Реклама

Короткие рукава плечевых изделий из моды уходят. Актуальны, наоборот, длинные акцентные рукава - например, расклешенные или воланы, рассказала специалист.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама