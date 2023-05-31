Общество 31 мая 2023, 16:43 Стилист Кузиков посоветовал составлять дачный гардероб из свободной одежды и натуральных тканей

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Стильно выглядеть нужно не только в черте города, но и на даче, поэтому нужно подготовить загородный гардероб. Об этом «Дни.ру» рассказал стилист Александр Кузиков.

По его словам, нужно отказаться от старых и поношенных вещей, потому что хорошо выглядеть можно и нужно в любых обстоятельствах.

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Лучше выбирать свободную одежду из натуральных тканей. Стоит сделать выбор в пользу топов, шортов, оверсайз-рубашек, трикотажных костюмов и стеганых жилеток.

Наконец, стилист посоветовал не забывать про аксессуары. Соломенная шляпа или панама в сочетании с очками может дополнить образ.

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