Общество 03 июля 2023, 15:56 Стилист Кузиков: чтобы создать стильный образ, не обязательно постоянно покупать новую одежду

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Главный стилист и креативный директор Shopping Live Александр Кузиков в разговоре с изданием «Дни.ру»сообщил, что создание стильного образа не всегда подразумевает покупку новой одежды.

Эксперт объяснил, что для офисного стиля подойдут умеренные, едва заметные аксессуары. А для вечеринки можно надеть блестящие вытянутые серьги. Если на одежде имеется какой-то принт, то не стоит надевать слишком длинные серьги. То же самое касается и подвесок.

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Стилист отметил, что сейчас в моде объемные кольца и сумки оверсайс. Для любого образа лучше всего подбирать однотонную сумку без лишнего декора, поскольку она и так привлекает много внимания.