Общество 26 декабря 2023, 14:02 Стилист Красикова: цвет 2024 года по Pantone лучше сочетать с тождественными оттенками карамель и болото

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Институт Pantone назвал цветом 2024 года персиковый оттенок Peach Fuzz. Как грамотно составить гамму образа с его использованием, рассказала стилист Мария Красикова «Санкт-Петербургу».

По ее словам, этот цвет отлично сочетается с тождественными оттенками - это оттенки карамель и болото. Однако он также красиво заиграет на контрасте с голубым и лавандовым, пояснила эксперт.

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Специалист предложила вариант наряда: нежная персиковая блуза в шифоне и кожаные брюки в цвете карамель.