Общество 22 мая 2023, 13:10 Стилист Коржинюк рекомендовала носить с сандалиями только яркие носки

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Носить носки с сандалиями — это по-прежнему спорное решение, больше подходящее для подиумов и высокой моды. Об этом РИАМО рассказала стилист по подбору образа Елизавета Коржинюк.

По ее мнению, сандалии — это все же открытая обувь, предполагающая босую ногу. Но если очень хочется надеть носки в качестве способа самовыражения, то нужно отнестись к выбору пары очень серьезно. Стоит отдавать предпочтение ярким цветам, принтам и надписям.

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«Они подойдут к большинству современных уличных стилей и не подойдут к официальным. Если их использовать как аксессуар, способ самовыражения, особенно это касается ярких, неоновых цветов, принтов, надписей, то это уместно», — отметила Елизавета Коржинюк.

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