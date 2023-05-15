Общество 15 мая 2023, 13:47 Стилист Ким посоветовала мужчинам носить спортивные сандалии с носками

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Сочетание носков с сандалиями по-прежнему остается в трендах. Стилист Ольга Ким рассказала News.ru, как их правильно носить.

Она порекомендовала мужчинам выбирать спортивные или полуспортивные сандали. И носить их с носками, которые сочетаются по цвету с остальной одеждой, например, шортами или рубашкой.

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«Либо можно носить носки с модными так называемыми дедушкиными сандалиями, сандалиями рыбака. Это должны быть носки правильного цвета, совпадающие с образом, желательно полуспортивные», — рассказала Ольга Ким.

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