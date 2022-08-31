Стилист Ким: перчатки снова войдут в моду предстоящей осенью

Стилист Ольга Ким в беседе с NEWS.ru сообщила, что предстоящей осенью в моду снова войдут перчатки. По словам специалиста, данный аксессуар дополнил и обыграет любой образ.

Что касается цвета перчаток, то здесь все зависит от вкуса человека. Например, пастельные тона будут отлично перекликаться с другой неяркой одеждой, а яркие — заставят обратить внимание именно на руки.

«Можно попробовать осенью применить тренд с перчатками, очень много в показах было акцентных перчаток. Например, спокойного цвета пальто и яркие перчатки, именно сделать акцент на руках. Мне кажется, будет очень красиво, если полностью черный образ или синий, красные перчатки или какие-то яркие. Это будет эффектно. Можно, чтобы цвет перчаток как-то перекликался с любым другим аксессуаром в образе или был единым акцентом», — сказала Ким.

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