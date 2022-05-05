Стилист Ким объяснила, почему россияне так любят одежду из 2000-х годов

Россияне вернулись к одежде из 2000-х годов по той самой причине, что моде свойственна цикличность. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким.

Несколько лет назад в моде были вещи из 1980-х и 1990-х годов. Сейчас снова вернулись в моду вещи из нулевых.

«Поколение людей, у которых юность прошла в 2000-х, сейчас уже выросли, стали взрослыми. Есть некая ностальгия по этим временам. Это тоже дает определенный толчок», — сказала стилист.

Ким подчеркнула, что если пару лет назад в тренде были нейтральные и молочные тона, то сейчас все более популярны вещи ярких зеленых, оранжевых, салатовых и розовых оттенков.

Ранее визажист Мария Волгина рассказала, какие помады будут в тренде в нынешнем сезоне. По ее словам, сейчас в тренде все, что приближено к натуральности. Это ягодные, вишневые, малиновые оттенки.