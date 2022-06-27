Стилист Яна Гракова рассказала, как собрать гардероб в отпуск

Гардероб в отпуск нужно собирать так, чтобы в любой ситуации было комфортно и удобно. Какие вещи стоит взять с собой, «ФедералПресс» рассказала стилист Яна Гракова.

«В первую очередь стоит подумать о том, что вы будете делать на отдыхе: возможно вы — светская львица, а возможно предпочитаете пляжный отдых», — отметила стилист.

Отпускной гардероб должен был капсульным, чтобы все вещи сочетались между собой: это поможет собрать больше комплектов, не беря с собой слишком много одежды. Предпочтение лучше отдавать натуральным дышащим материалам: льну, хлопку и шелку.

Одежду лучше взять на любой вид досуга: может пригодиться и коктейльное платье, и шорты с футболкой. Стоит взять пару брюк и юбки разной длины, для прохладных вечеров может пригодиться пиджак, кардиган или легкий блейзер. Также стилист посоветовала взять три пары обуви: кеды, сандалии и нарядные босоножки на каблуке для выходов «в свет».