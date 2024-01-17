Общество 17 января 2024, 17:36 Стилист Ишуткина: макси-юбки останутся в тренде в 2024 году

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Длинные женские юбки, которые активно носили модницы в 2023 году, остаются в тренде и в этом году. Об этом сообщила стилист Евгения Ишуткина сайту «Страсти».

По словам модного эксперта, макси-юбки отлично вписываются в многообразие повседневных и особых образов. Особенно популярны в этом году юбки с разрезами, декоративными элементами и разнообразными принтами.

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Модницам также стоит обратить внимание на одежду золотистых оттенков и элегантные черные платья — эти вещи не вышли из трендов в мире моды.