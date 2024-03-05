Общество 05 марта 2024, 14:41 Стилист Хохлова назвала насыщенный зеленый главным цветом весеннего сезона

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Этой весной в тренде будет насыщенный зеленый цвет. Интегрировать его в наряды в виде ярких пятен не так сложно, сообщила стилист Анастасия Хохлова в беседе с «Известиями».

По словам модного эксперта, любой повседневный образ станет интереснее и актуальней, если добавить к нему зеленую шапку-бини и зеленую обувь. Также подчеркнуть чувство стиля можно даже с помощью маленьких деталей, например, зеленых шнурков на белых кроссовках.

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«На подиумах можно было видеть как зеленые тотал-луки, остроты которым придает сочетание близких оттенков и контраст фактур, так и образы, в которых зеленый выступает ярким акцентом», — отметила Хохлова.