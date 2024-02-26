Общество 26 февраля 2024, 14:52 Стилист Хохлова: главным трендом грядущего сезона станут куртки, вдохновленные униформой

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Главным трендом грядущего весеннего сезона станут куртки, вдохновленные рабочей униформой. Об этом изданию «Известия» сообщила стилист Анастасия Хохлова.

Эксперт объяснила, что вариаций таких курток может быть множество. Некоторые модели будут изготовлены в стиле 90-х годов.

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«Причем вариаций на тему тренда существует масса: здесь и „дедовская куртка“ в эстетике 90-х, которую отличают визуальные потёртости и объемный вид», — процитировал RT Хохлову.

Что касается цветовой гаммы, самыми популярными станут черный, темно-синий, коричневый и бежевый цвета.