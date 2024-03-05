05 марта 2024, 11:32
Стилист Харина посоветовала девушкам не надевать вызывающую одежду на встречу с родителями мужа
На встречу с родителями мужа не стоит надевать слишком откровенную и вызывающую одежду, чтобы не нарваться на осуждающие взгляды. Такой совет дала стилист Лидия Харина в беседе с Life.
По словам модного эксперта, в таких случаях лучше не отдавать предпочтение платьям с оголенной спиной, топикам на тонких лямках и коротким юбкам. Здесь важно учитывать контекст события и заранее узнавать об уместности дресс-кода.
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При этом наряд должен отражать как уважительную позицию по отношению к родителям мужа, так и не противоречить внутреннему стилю женщины, отметила Харина.
Одежда
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