Общество 05 марта 2024, 11:32 Стилист Харина посоветовала девушкам не надевать вызывающую одежду на встречу с родителями мужа

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На встречу с родителями мужа не стоит надевать слишком откровенную и вызывающую одежду, чтобы не нарваться на осуждающие взгляды. Такой совет дала стилист Лидия Харина в беседе с Life.

По словам модного эксперта, в таких случаях лучше не отдавать предпочтение платьям с оголенной спиной, топикам на тонких лямках и коротким юбкам. Здесь важно учитывать контекст события и заранее узнавать об уместности дресс-кода.

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При этом наряд должен отражать как уважительную позицию по отношению к родителям мужа, так и не противоречить внутреннему стилю женщины, отметила Харина.