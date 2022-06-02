Стилист Гракова рассказала, как одеться в офис в жару

Стилист Яна Гракова рассказала, какую одежду можно надеть в офис в жаркую погоду. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Она рекомендовала отдавать предпочтение светлым вещам из хлопка и льна.

«Есть „холодная шерсть“, которая очень хорошо ведет себя в жару и может быть заменой», — уточнила стилист.

Гракова добавила, что женщинам подойдут неяркие платья, которые не сильно облегают фигуру, или вообще свободного кроя. Наряд должен закрывать плечи, не быть слишком коротким и не просвечивать.

«Брюки тоже не должны быть в обтяжку — свободного кроя. Ткань должна как будто бы держать форму. Боссоножки более закрытые», — отметила стилист.

Мужчинам стоит выбирать светлые футболки из легкой ткани с длинным рукавом, считает она.

Ранее стилист Ольга Ким рассказала, что россияне вернулись к одежде из 2000-х годов по той самой причине, что моде свойственна цикличность. Ким подчеркнула, что если пару лет назад в тренде были нейтральные и молочные тона, то сейчас все более популярны вещи ярких зеленых, оранжевых, салатовых и розовых оттенков.