Общество 19 января 2024, 12:25 Стилист Гракова рассказала, что в моду вошли не только шерстяные свитера, но и брюки и юбки

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В гардеробе женщины среди шерстяных изделий могут быть не только свитера, но и юбки, и брюки, и костюмы. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала стилист Яна Гракова.

По словам эксперта, для тех, кто работает в офисе, можно рассмотреть тонкий шерстяной лонгслив. Сейчас также в моде шерстяные шапки и пальто.

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«Не первый год в моде шерстяные шапки, снуды, балаклавы и оригинальные шарфы, какие-то интересные каперы ручной вязки. Шерстяные пальто тоже актуальны», — сказала Гракова.