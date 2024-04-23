Общество 23 апреля 2024, 15:48 Стилист Гракова посоветовала выпускницам выбирать платье в пастельных нежных оттенках

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Выбирая наряд на выпускной в сезоне — 2024, лучше отдавать предпочтение пастельным нежным оттенкам. Если же девушка не любит такие цвета, то можно купить платье яркого цвета, сообщила «ФедералПресс» стилист-имиджмейкер Яна Гракова.

Платье макси будет хорошо смотреться без лишних деталей. Лучше отдать предпочтение элегантному крою без пышной юбки. Такой образ можно дополнить серьгами или надеть украшение на шею.

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Платье мини будет хорошо смотреться с бахромой или пайетками. В этом случае с украшениями лучше не перебарщивать, чтобы не перегружать образ, добавила Гракова.