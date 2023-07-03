Общество 03 июля 2023, 15:48 Стилист Гракова посоветовала носить в летний период льняную одежду в сочетании с аксессуарами

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Одежда, изготовленная из льна, хорошо пропускает воздух и защищает от солнечных лучей. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала стилист-имиджмейкер Яна Гракова.

С льняными тканями хорошо сочетаются хлопковые и джинсовые. Что же касается украшений, то ко льну подойдет бисер, эмаль, камни.

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Льняной костюм можно смело надевать в офис. С ним отлично будет смотреться нитка жемчуга или жемчуг в сочетании с негромоздкой цепью, резюмировала стилист.