Общество 19 мая 2023, 11:39 Стилист Гракова дала советы, как сделать свой образ более стильным Стилист Гракова: чтобы выглядеть стильно, достаточно разбавить образ яркой деталью

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Стилист-имиджмейкер Яна Гракова в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, что сделать образ более стильным и запоминающимся поможет всего одна яркая деталь.

Например, можно надеть стильные колготки или яркую обувь. В этом сезоне, по словам эксперта, появилось много необычных новинок. Каждая девушка сможет найти пару под свой вкус.

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Также можно сделать акцент на макияже, например, нанести яркую помаду или сделать красивые стрелки.

«И главное — не забывать про центр композиции в образе! К нему притягиваются все остальные предметы», — резюмировала стилист.