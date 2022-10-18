Стилист Гракова дала советы для эффектного образа в пасмурную погоду | 360°

Общество 18 октября 2022, 16:34 Стилист Гракова дала советы для эффектного образа в пасмурную погоду Стилист Гракова: чтобы выглядеть эффектно в дождь, можно носить интересную обувь или сумку unsplash

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Стилист Яна Гракова дала рекомендации для интересного образа в пасмурную, дождливую погоду. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Для начала она рекомендовала обратить внимание на пропорции и длину. Например, юбка не должна выглядывать из-под верхней одежды больше, чем на 15 сантиметров.

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Чтобы добавить образу женственности, можно выбрать интересную обувь, например, на небольшом каблуке или с необычной шнуровкой.

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Верхняя одежда чаще всего бывает неброских цветов. Поэтому можно добавить к образу ярких акцентов, например, при помощи шарфа, помады или сумки, добавила Гракова.

«На сумочку, я считаю, всегда нужно обращать внимание в образе. Она должна быть интересная, оригинальная», — подчеркнула эксперт.

Ранее стилист Ли перечислила основные тренды этой осени. В первую очередь это многослойность, которую можно создать при помощи верхней одежды оверсайз. Пальто, плащи, юбки и платья лучше выбирать длины макси. Ли считает, что такой фасон визуально стройнит.

Кроме того, следует отдать предпочтения акцентным рукавам — расклешенным или с воланами, заключила стиоист.