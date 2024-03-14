Общество 14 марта 2024, 18:39 Стилист Филиппова посоветовала добавить к образу жемчуг, чтобы сделать его более дорогим

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Чтобы образ был более дорогим и элегантным, стоит добавить в него аксессуары из жемчуга. Об этом Life рассказала основатель бренда и одноименного ателье-бутика GK-mod Кристина Филиппова.

Она отметила, что нитка жемчуга или серьги из него, — это аксессуары вне времени, которые будут актуальны всегда. Они делают образ более изящным и элегантным. Эксперт порекомендовала сочетать жемчуг с другими украшениями, создавая комплекты.

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«Необязательно выбирать классические варианты. Сегодня можно найти множество современных интерпретаций украшений с жемчугом», — рассказала Кристина Филиппова.

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