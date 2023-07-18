18 июля 2023, 15:34
Стилист Фаттахова посоветовала убрать из гардероба одежду, потерявшую вид и цвет
Стилист и дизайнер Лилия Фаттахова порекомендовала убрать из гардероба одежду, которая давно утратила свой вид и цвет и выглядит неопрятно. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».
Также следует избавиться от вещей, которая уже не подходит по размеру. Если вдруг вы вернетесь в свой прежний вес, то вряд ли вам захочется надевать старую одежду снова, добавила стилист.
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Фаттахова отметила, что для любого возраста существует своя одежда. Надев короткие шортики в городе в статусном возрасте, можно легко удешевить свой образ.
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