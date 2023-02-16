Общество 16 февраля 2023, 14:04 Стилист Евгения Гудошина посоветовала идеальные цвета костюма для собеседования

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Собеседование — важный этап при приеме на работу, и от выбранного цвета костюма может зависеть решение рекрутера. Об этом News.ru рассказала стилист Евгения Гудошина.

По ее словам, хорошим выбором будет синяя гамма. Этот цвет ассоциируется с системой, четкостью, упорядоченностью.

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«Коричневый говорит о вашей надежности и стабильности. Коралловый, розовый, сливочный можно выбрать, если работа предполагает постоянное общение, — они производят располагающее впечатление и создадут образ специалиста, к которому будут тянуться люди», — сказала Евгения Гудошина.

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А вот яркие наряды лучше оставить для другого случая. Красный цвет способен усугублять негативные эмоции и плохое настроение.

Кроме того, нужно обратить внимание и на фасон одежды. Идеальным сочетанием будет пиджак с тонким трикотажным свитером и футболкой под ним, если к нему идут джинсы — только однотонные и без дырок. Летом мужчинам стоит воздержаться от рубашек с коротким рукавом, особенно если собеседование проходит на руководящую должность.