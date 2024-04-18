18 апреля 2024, 12:34
Стилист Еркович посоветовала сочетать пиджак с одеждой спортивного стиля
Пиджаки остаются одним из самых трендовых элементов одежды сезона. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор моды интернет-магазина Lamoda Яна Еркович.
Она объяснила, что для актуального образа пиджаки нужно комбинировать с одеждой спортивного стиля. Эксперт подчеркнула, что это безотказный вариант.
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«Непринужденный воротничок поло, свитшот от любимого стритвир-бренда или худи с винтажным выцветшим эффектом — выбирайте что-то максимально комфортное, но не слишком простое», — отметила Яна Еркович.
Как добавил сайт KP.RU, также можно использовать прием наслаивания одежды. Например, надевать под пиджак жилет или кардиган.
Мода
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