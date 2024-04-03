Общество 03 апреля 2024, 13:40 Стилист Еркович назвала сочетание бордового и белого одним из самых трендовых в летнем сезоне

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Летом стоит сделать ставку на сочетание в одежде базовых и ярких цветов. Об этом Газете.Ru рассказаоа редактор моды Lamoda Яна Еркович.

По ее словам, самым трендовым сочетанием будут бордовый и белый. Именно такую палитру можно было увидеть в летних коллекциях выдающихся модных домов. Также придать актуальности образу может соединение в нем бежевого и голубого, добавил НСН.

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«Из ярких цветов самым популярным на показах весна-лето 2024 стала именно сочная охра. Чтобы подчеркнуть насыщенность, дизайнеры миксовали её с пастельными оттенками из той же гаммы», — отметила эксперт.

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